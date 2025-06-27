Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Heybeli (Norşin) Gölü, kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.

Van Gölü’nün kuzeyinde bin 650 metre yükseklikte bulunan ve 6 kilometrekare genişliğe sahip Heybeli Gölü, yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Bir zamanlar cıvıl cıvıl kuş sesiyle bilinen ve serinlemek isteyen çocukların uğrak yeri olan göl hayvanlar için otlanma alanı oldu.

Vatandaşlardan Rahmi Akdoğmuş, gölün kendileri için kıymetli olduğunu söyleyerek, "Su ve kuş sesi insanları mest ediyordu. Ancak kuraklık hem hayvanları hem de bizleri perişan etti" dedi.