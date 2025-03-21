Beypazarı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) uygulamalı kurs ve eğitim alan kadınlar, ürettikleriyle hem öğreniyor hem de sosyalleşiyor.

Aile yılı kapsamında Adem kursiyerleri "Geleneğimiz, İnancımız, ve Değerlerimizin Muhafazası İçin Ailemiz" söyleşisi düzenlendi. Kursiyerler çocuklarıyla birlikte Aile Destek merkezimizde anne ve çocukları "Çocuk Tesbihi Yapımı" ve "Atık Cam Şişeden Vazo Yapımı" etkinliklerine katıldı. Çocuklar anneleri ile birlikte keyifli bir zaman geçirdiler.