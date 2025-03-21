Artvin’de kadın kooperatifçiliğini teşvik etmek amacıyla eğitim ve ziyaret etkinliği düzenlendi.

Artvin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Artvin Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlara kooperatifçilik konusunda bilgi verildi.

Eğitim sonrası katılımcılar, Ardanuç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, kadın girişimciler üretim süreçleri ve kooperatifçilik ile ilgili deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar, kooperatifçiliğin kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer edinmelerine olanak sağladığını ifade etti.

Etkinlik, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanarak kooperatifçilik alanında daha fazla yer almalarını hedefliyor.