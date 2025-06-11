Adana’nın Kozan ilçesinde bir tır, bir kamyon ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bahçeye devrilen tırın sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.

Kaza, Adana-Kozan karayolu sanayi ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kozan istikametine seyreden Abdullah K. idaresindeki 80 HD 595 plakalı tır, önünde giden Selami T. yönetimindeki 01 AHP 324 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon da çarpmanın etkisiyle iki otomobile çarptı. Yol kenarındaki narenciye bahçesine savrulan tırın devrildiği kazada sürücü Abdullah K. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Kozan Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) ile CANKUR ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.