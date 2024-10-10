Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Yazıtepe Mahallesi hayvanlarda tespit edilen mavi dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. İmamoğlu İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla mahallenin çevresinde sıkı önlemler alındığı ve hayvan giriş-çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.Ersel NALBANT / HERKES DUYSUN

BURSA(İGFA)- Yazıtepe Mahallesi ve çevresinde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hızlı bir şekilde dezenfeksiyon ve çevresel ilaçlama çalışmaları başlatıldı. Yetkililer mahalledeki çiftçilere hastalık hakkında bilgilendirme yapıldığını ve hayvanların düzenli olarak gözlemlendiğini belirtti. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Karantina boyunca mahalleye hayvan giriş çıkışları tamamen yasaklanmıştır. Gerekli tedbirlerin alınması ve hastalığın kontrol altına alınması amacıyla dezenfeksiyon, ilaçlama ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır" denildi.

“HASTALIK İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT ETMİYOR ANCAK EKONOMİK KAYIP BÜYÜK OLABİLİR”

Uzman veteriner hekimler, mavi dil hastalığının özellikle koyun ve sığır gibi ruminant hayvanları etkileyen bir viral hastalık olduğunu vurgulayarak sinekler aracılığıyla yayıldığını belirtiyor. Hastalığın insan sağlığını doğrudan tehdit etmediğini ifade ederek şu uyarılarda bulunuyorlar:

"Mavi dil hastalığı hayvanlar arasında hızla yayılabilen ve hayvan ölümlerine yol açabilen bir virüstür. Hastalığın en önemli bulaşma kaynağı ise sineklerdir. Özellikle yaz aylarında sinek popülasyonunun artması hastalığın yayılma riskini yükseltmektedir. Hastalığın insanlara bulaşma riski yoktur ancak hayvan üretiminde ciddi ekonomik kayıplara yol açabilir. Bu nedenle karantina ve ilaçlama gibi önlemlerin zamanında alınması çok önemlidir."

Ayrıca çiftçilerin mavi dil hastalığı konusunda daha dikkatli olmaları ve sürülerini düzenli kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, "Çiftçiler hayvanlarının ağız ve burun akıntısı, ağız içinde yaralar, ateş ve topallık gibi belirtileri fark ettiklerinde derhal veterinerlere başvurmalı." diyor.

BÖLGEDEKİ HAYVAN POPÜLASYONU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Yazıtepe Mahallesi'ndeki karantina sürecinin birkaç hafta sürebileceği belirtilirken komşu mahallelerde de önleyici tedbirlerin alındığı öğrenildi. Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgedeki diğer hayvan popülasyonlarını yakından takip etmeye devam ediyor.