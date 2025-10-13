Adana’da bir tatlıcının iş yeri, haraç vermeyi reddettiği için 2 defa kurşunlandı, yabancı numaralardan tehdit mesajları gelmeye başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda şimdi de ’iş yerine el bombası attıracağım" diye mesajlar geldiği öğrenildi.

Kentte tatlıcılık yapan Serdar Kılınç (33), temmuz ve ekim ayında silahla kurşunladı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibi Kılınç, bir süredir haraç vermediği için yabancı numaralardan tehdit telefonları ve mesajları aldığını iddia etti.

Olayı gerçekleştiren veya azmettirdiği düşünülen şüphelilerin Kılınç’a mesaj attığı öğrenildi. Atılan mesajda ise "Bir dahaki mermiler direkt sizlerden birine denk gelecek haberiniz olsun. Dükkanınıza el bombası attıracağım ya vereceksiniz o parayı ya da bu saatten sonra tatlıcınız diye bir şey olmayacak. Haberiniz olsun, ben mahkum vermeye razıyım ya siz?" gibi ifadelerin kullanılması dikkat çekti.

"Ailemle tehdit ediliyorum"

Yaşanan olaylar nedeniyle tedirgin olan Serdar Kılınç, "Temmuz ayında gece saatlerinde dükkanıma 12-13 el ateş edildi. Yurt dışı hatlarından sürekli tehdit alıyorum. Geçtiğimiz günlerde yine gece saatlerinde iş yerime 6 el ateş edildi. Bunun üzerine tehdit etmeleri başladı, ailemle tehdit ediliyorum. Dükkanına bomba atılacak diye tehdit alıyorum. Devletimizden ve güvenlik güçlerimizden buna el atmasını istiyoruz" dedi.

"Haraç istiyorlar, kendi halinde esnafınız"

Kılınç, "Kendi halinde bir esnafız, bizden haraç istiyorlar. Biz burada ekmek veren olarak dışarıya haraç vermeyiz. Devletimizin bize yardımcı olacağını biliyoruz. Adana’da, esnaf artık bu durumdan bıktı. Esnafa el bombası atmaya başladılar, tehditler çok büyük. Esnaf kepenk kapatmaya gidiyor artık. Tehditler çok büyük, devletimiz bir an önce buna bile el atsın, esnafımız nefes alsın. Artık biz bıkmış durumdayız" diye konuştu.