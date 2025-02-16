Adana’da helikopter destekli düzenlenen huzur ve güven uygulamasında 63 şüpheli yakalandı.

Adana’da polis ekiplerince helikopter destekli ‘Huzur ve güven’ uygulaması düzenlendi. Kent genelinde bin 570 personelin katıldığı uygulamada, 12 bin 663 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Farklı suçlardan aranan 63 zanlı yakalandı.

Emniyet müdürü uygulamaya katıldı

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi’ndeki uygulama noktasını ziyaret etti. Arıkan hem polislerle hem de vatandaşlar ile sohbet etti.

"Devlet her zaman 18 yaşında"

Adana’da uygulamaları sıklaştırdıklarını anlatan Arıkan, "Bütün uygulamalar vatandaşlarımız için. Adana’da bütün kurumlar el ele verdik ve asayiş olaylarını bitirmek için çalışıyoruz. Adli mekanizma çok destek oluyor. Rutin uygulamalarımız zaten devam ediyor. Bundan sonra da uygulamalarımız devam edecek. Devlet her zaman 18 yaşındadır" dedi.

"Çocukların üstünde silah var"

Bu sırada bir vatandaş İl Emniyet Müdürü Arıkan’a, mahallelerinde silahlanmanın fazlalaştığını anlatarak, "Polislerimiz yakalıyor ama mahkemede bu kişiler ‘Hoş geldiniz, sefa geldiniz’ denilerek bırakıyorlar. Mahallemizdeki çocukların üstünde silah var. Motosikletli polisler dolaşsa mahallede, mahalle temizlenir, tertemiz olur" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine ise İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, suç ve suçlulara yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Ayrıca ekipler uygulamada, 10 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik tabanca, 10 şarjör, 59 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 kesici alet, 131 uyuşturucu hap ile farklı gramajlarda uyuşturucu ele geçirdi. Kavşaklarda da denetim yapan ekipler, dilencilik yaptığı tespit edilen 10 kişiye 14 bin 60 lira para cezası uyguladı. Ekipler, 4 bin 736 aracı kontrol etti, 2 araç trafikten men edilirken 3 çalıntı motosiklet ile 1 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi, 26 araca ise 150 bin 22 lira para cezası uyguladı. Umuma açık 157 iş yerini de denetleyen ekipler, usulsüzlük tespit edilen 16 iş yeri hakkında yasal işlem yaptı.