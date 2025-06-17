Adana’nın Kozan ilçesinde hastalar terapi süreçlerini destekleyen el emeği göz nuru ürünler üreterek sergilemeye başladı.

Kozan Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde (TRSM) tedavi gören hastalar, hem terapi sürecini destekleyen faaliyetlere katıldı hem de el emeği göz nuru ürünler üretti. Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri eşliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında hastalar; kilim dokuma, takı tasarımı, bitki üretimi ve ahşap boyama gibi el sanatlarında üretim yaptı. Üretilen ürünler sergilenmeye başlandı.

Merkezin Sorumlu Hekimi Psikiyatri Uzmanı Dr. Şule Yaman, "Ruh sağlığı merkezleri toplum tarafından hâlâ yeterince bilinmiyor. Amacımız hem bu hizmetleri tanıtmak hem de ruh sağlığına yönelik ön yargıları kırmak. Merkezimizde yerinde hizmet, poliklinik hizmetleri ve rehabilitasyon desteğiyle hastalarımızla kapsamlı bir tedavi süreci yürütüyoruz. Bipolar bozukluk ve psikotik bozukluk gibi tanılar almış bireyler gönüllülük esasına dayalı olarak bu merkezden faydalanabiliyor. Daha önce topluma karışmakta ve iletişim kurmakta zorlanan hastalar, üretim ve sosyalleşme sayesinde tedavi sürecinde önemli ilerlemeler kaydediyor" şeklinde konuştu.

Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağlar Bozkurt ise Adana genelinde yalnızca 5 TRSM bulunduğuna ve bunlardan ilçelerde yer alan tek merkezin Kozan’da olduğunu söyledi. Dr. Bozkurt," Merkezimiz çevre ilçelere de hizmet veriyor ve şu an 568 kayıtlı hastamız var. Sergilenen ürünler hastalarımızın el emeği ile ortaya çıktı. Satıştan elde edilecek gelir, yine hastalarımızın yeni üretimlerde kullanacağı malzemeler için harcanacak" dedi.

Merkezde hastalarla hazırlanan el emeği ürünler, hastanede açılan sergide 3 gün boyunca vatandaşların beğenisine ve satışına sunuldu. Sergininin açılışına Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Yusuf Boyraz, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, kurum müdürleri, hekimler ve çok sayıda davetli katıldı.