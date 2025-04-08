Adana Ticaret Odası (ATO) Kültür ve Sanat Komisyonu’nun öncülüğünde kurulan ATO Korosu, gerçekleştirdiği ilk konseriyle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Tiyatro salonunda şef Zafer Halaçoğlu’nun yönetiminde sahne alan koro, ATO Meclis üyeleri ve çalışanlarından oluşan kadrosuyla hem profesyonellik hem de samimiyetin buluştuğu bir performans sergiledi. Yaklaşık iki saat süren konser boyunca seslendirilen Türk Sanat Müziği eserleri, izleyicilere adeta bir müzik ziyafeti sundu. Konserin sonunda sahnede hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak’ın "Yarim Yarim" adlı eseri hep birlikte seslendirilerek duygu dolu anlar yaşandı.

Konser sonrası ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, ATO Meclis Üyesi ve Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Niyazi Sertkalaycı Koro Şefi Zafer Halaçoğlu’na çiçek takdim ederek tüm koro üyelerini tebrik etti.

"Hayalini kurduğumuz proje gerçek oldu"

Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı Niyazi Sertkalaycı yaptığı konuşmada:"Adana Ticaret Odası’nı sadece iş dünyasının değil, aynı zamanda sanatın ve kültürün de konuşulduğu bir merkez haline getirmek istiyoruz. Uzun süredir hayalini kurduğumuz bu projeyi hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. İstanbul Ticaret Odası’ndan sonra bu alanda Türkiye’de ikinci olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Bu konserle sadece bir hayali değil, aynı zamanda kültürel bir mirası yaşatmaya başladık. Katkı sunan tüm arkadaşlarıma ve bu işe ruhunu katan Şefimiz Zafer Halaçoğlu’na gönülden teşekkür ederim"dedi.

Sertkalaycı ayrıca, büyük ilgi gören bu ilk konserin ardından önümüzdeki dönemde daha fazla etkinlikle sanatseverlerin karşısında olacaklarını belirtti.