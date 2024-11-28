Ankara’da düzenlenen Adana Tanıtım Günleri’nde vatandaşlara 106 metrelik Adana kebap dağıtıldı.

Adana’nın yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel özellikleri, Ankara’da düzenlenen ‘Adana Tanıtım Günleri’ ile tanıtıldı. Ankara Millet Bahçesi’nde kurulan stantlarda Adana kebap, şırdan ve mumbar, cezerye ve şalgam gibi yöresel yemek ve içecekler vatandaşların beğenisine sunuldu. Vatandaşlara etkinliğe özel yapılan 106 metrelik Adana kebap da dağıtıldı.

Organizasyonu düzenleyen Cem Özçelik, Adana lezzetlerini fiyat farkı olmadan Ankara’ya getirdiklerini belirterek, “Adana’dan kebapçımız, şırdancımız, halka tatlıcımız, şalgamcımız, cezeryemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı el sanatçımız, kadın kooperatif birliğimiz, yani tamamen Adana’yı buraya getirip pazar akşamına kadar buradayız. Adana’daki fiyat neyse buradaki fiyat da aynısıdır. Fiyat listemiz de vardır. Adana’da kebabımız 250 lira, burada da 250 liradır” şeklinde konuştu.

“Meyan şerbeti her derde deva”

Etkinliğe meyan şerbetini tanıtmaya geldiğini söyleyen Adnan Karakurt, “Meyan şerbeti doğal bir antibiyotiktir. Her derde deva, şifa kaynağıdır. Kayaları söktüren, kumları döktüren, çakalları düşüren, mideyi, böbreği, dalağı, ciğeri, bağırsağı temizleyen, ferahlatan, vücut direncini arttıran, her derde deva doğal bir antibiyotiktir. Hiçbir katkı maddesi yok. Olduğu gibi doğal meyan kendi kendini yetiştiren bir bitkidir. Ekilmiyor, biçilmiyor yani. Kendisine Allah’tan kendi kendine kaç çeşit ilaca giriyor ve bu doğaldır. Her derde deva. Ramazan aylarında öyle bir hasta iftarını bundan içse susuzluğu giderir. Ferahlatır, vücut direncini arttırır. Her derde deva şerbet meyan köküdür” ifadelerini kullandı.

Adana kebabın özelliklerini anlatan Fatih usta ise, “Adana’yı 24-25 kiloluk kuzulardan yapıyoruz. Kaburga kısmını elde çektiğimiz için kebap daha lezzetli oluyor. İçerisinde de sadece biraz kuyruk yağı, tuz, kapya biber, pul biber” diye konuştu.