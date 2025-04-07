Adana’nın Kozan ilçesinde polisin yaptığı asayiş uygulamalarında aranan bir şahıs yakalandı, 3 silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde 38 farklı noktada 330 polisle asayiş uygulamaları yaptı. Yapılan uygulamalarda 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs yakalandı. Polisin araçlarda yaptığı aramalarda ise 1’i tabanca, 2’si av tüfeği olmak üzere 3 silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trafik ekipler ide 7 araç ile 4 motosikleti trafikten men etti, 11 sürücüye de cezai işlem uyguladı.