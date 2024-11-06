Alanya Belediye Tiyatrosu, Kazakistan’ın Çimkent şehrinde 6-11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 9. Uluslararası Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali’ne katılacak.

Türkiye’nin en iyi şehir tiyatroları arasında gösterilen Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT), turne programları ile yurt içi ve yurt dışında Alanya’yı temsil etmeye devam ediyor. ABT, Adana turnesinin ardından Kazakistan’ın Çimkent şehrinde 6-11 Kasım’da düzenlenecek 9. Uluslararası Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali’ne katılarak tiyatroseverlerin büyük beğenisini toplayan “Yaşlı Adam ve Deniz” adlı oyunu sahneleyecek.

Kazakistan’da gerçekleştirilecek Uluslararası Tiyatro Festivali’ne 7 ülke, 9 oyun ile katılırken, Türkiye’yi temsil eden tek tiyatro olan Alanya Belediye Tiyatrosu, 9 Kasım Cumartesi günü Çimkent Syhmkent Shanin Tiyatrosu’nda saat 18.00’de seyirciyle buluşacak.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Yurt dışında Türkiye’yi ve Alanya’yı temsil etmekten gurur duyduklarını belirten Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, “Turne programlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta Adana’daydık. Yaşlı Adam ve Deniz oyunumuzu orada sahneledik ve izleyiciler tarafından çok beğenildi. Adana’dan döner dönmez şimdi de Kazakistan’a gidiyoruz. Alanya’mızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.