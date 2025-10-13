Depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkımı gerçekleştirilen Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yapımına başlandı. Proje tamamlandığında huzurevi, 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek. Yeni tesis; modern donanımı, sosyal alanları ve sağlık hizmet birimleriyle, Muğla’daki yaşlı bireylerin yaşam kalitesine önemli katkı sağlayacak kapsamlı bir merkez haline gelecek.

5 yıldızlı otel konforuna sahip

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan huzurevinde sağlık hizmetleri kapsamında, doktor, hemşire, fizyoterapist, psikolog veya psikiyatrist, müşahade alanı ve geçici muhafaza odası bulunacak. Gündüzlü bakım ünitesinde, dinlenme odaları, grup çalışma alanı ve yaşlı bakım bölümleri yer alacak. Sosyal alanlar olarak, açık ve kapalı spor alanları, sosyalleşme ve dinlenme salonları, kuaför ve berber hizmeti sunulacak. Destekleyici hizmet alanlarında: çamaşırhane, ütü odası ve açık aktivite alanları bulunacak.

Yenice: "Çalışmalarımız devam ediyor"

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Yapı ve Kontrol İşleri Şube Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi Hüseyin Erdem Yenice, "Üç ana bloktan oluşacak yapı, 2 bodrum, zemin ve 2 normal kat olmak üzere toplam 5 katlı olarak inşa edilecek. Yapının taban oturumu bin 900 metrekare, toplam inşaat alanı ise 8 bin 130 metrekare. Ayrıca peyzaj alanı içerisinde, misafirlerimizin dinlenebileceği ve gezebileceği avlumuz tasarlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın yaş almış vatandaşlarımıza verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Başkan Aras "Büyüklerimizin yüzündeki bir tebessüm, bizim en büyük mutluluğumuz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaşlıların toplumun hafızası olduğunu ifade ederek: "Bizleri bugünlere getiren, bu kentin taşına toprağına emeğini katan büyüklerimize minnet borçluyuz. Onlar, geçmişimizi hatırlatan, bize yol gösteren çınarlarımız. Mevcut huzurevimizin şartlarını öğrendiğimiz anda, onların daha iyi bir yaşam sürmesi için çalışmalara başladık. Yeni huzurevimiz, sadece bir bina değil; sevgiyle, saygıyla, güvenle örülmüş bir yuva olacak. Büyüklerimizin yüzünde bir tebessüm görmek, içlerinin huzurla dolduğunu bilmek bizim için her şeyden daha kıymetli. Bu proje tamamlandığında, Muğla’nın kalbinde yaş almış vatandaşlarımızın huzurla yaşayacağı, kendilerini değerli hissedecekleri bir yuva ortaya çıkacak" dedi.