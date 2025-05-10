Üniversite adayları sınavlara son hazırlıklarını Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) desteğiyle tamamlıyor.ANKARA (İGFA) - ABB, 21 Haziran’daki Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girecek öğrenciler için ücretsiz tekrar kampı başlattı.

· TYT kampında öğrencilerle bir araya gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bir Belediye Başkanı olarak benim görevim şu; bu kentte yaşayan herkesin eşit şartlarda rekabete girmesi. Bunun için zemin hazırlıyoruz” dedi.

· Sosyal destek alan ailelerin çocukları için gerçekleştirdikleri projelerden örnekler veren Yavaş, “Biz de yaşıtları teneffüste kantine gidip tost yerken, o çocuklar aç kalmasın, mahzun kalmasın diye onlara kantin desteği veriyoruz” diye konuştu.