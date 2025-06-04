A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’de oynanan 2025 Voleybol Milletler Ligi’nin açılış maçında Fransa’yı 3-1 mağlup ederek sezonuna galibiyetle başladı.

Salon: National Indoor

Hakemler: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)

Fransa: Mayer, Respaut, Rotar, Fanguedou, Ndiaye, Schalk, Gelin (L) (Haewegene, Ngolongolo, Selosse, Depie, Diouf)

Türkiye: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Derya, Meliha, Dilay, Ayçin)

Eczacıbaşı Dynavit, Magdalena Stysiak’ı kadrosuna kattı Eczacıbaşı Dynavit, Magdalena Stysiak’ı kadrosuna kattı

Setler: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25

Süere: 1 saat 26 dakika

Kaynak: İHA