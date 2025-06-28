A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 7.’lik maçında yarın Litvanya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki antrenmanda milliler, Litvanya maçı öncesinde yaklaşık 2 saat süren bir antrenman gerçekleştirdi. Barış ve Dostluk Salonu’ndaki antrenmanı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın TSİ 11.45’te 7.’lik maçında Litvanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, müsabakayı kazanması durumunda FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde yer almaya hak kazanacak.