İzmir Dikili’nin Kocaoba Mahallesi, 1. Yağcıbedir Yörük Şenliği ile adeta tarihine yürüdü. Gönülleri birleştiren, geçmişi bugüne taşıyan bu özel günde, Yörük kültürü yalnızca hatırlanmadı; yaşandı, yaşatıldı, geleceğe emanet edildi.

Şenlik boyunca, zeybek oynanıp közde pişen keşkek tencereleriyle dostluk kaynatıldı. Çocuklar ilk kez bir Yörük çadırına girmenin heyecanını yaşarken, büyükler gözlerinde biriken özlemle atalarının izini sürdü.

Etkinliğe katılarak halkla samimi bir şekilde sohbet eden Dikili Kaymakamı Cevat Günde, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu topraklar sadece zeytin değil, kültür de yetiştiriyor. Yağcıbedir Yörükleri’nin göç yollarında bıraktığı izleri, bugün burada yeniden duyduk. Bu şenlik, sadece bir eğlence değil; bir hafıza uyanışı, bir kültürel diriliştir.".