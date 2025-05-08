Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kore Gazisi Mehmet Gün’ün 95. yaş gününü doğum günü sürpriziyle kutladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kore Gazisi Gün’ü telefonla arayarak yeni yaşını kutladı, sağlık ve uzun ömür dileklerini iletti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü aracılığıyla il genelinde yaşayan gaziler ve şehit ailelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 1958 yılından bugüne vatan uğruna hayatını kaybeden Muğlalı şehitlerin aziz hatıraları, “Muğla Şehitler Albümü”nde bir araya getirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kore Gazisi Mehmet Gün’ü doğum gününde ziyaret ederek kendisine vefalarını sundu. Ziyaret sırasında, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da telefonla arayarak Mehmet Gün’ün doğum gününü kutladı.

KORE GAZİSİ MEHMET GÜN; “95 YILLIK ÖMRÜMDE İLK DEFA DOĞUM GÜNÜM KUTLANDI”

1950 yılında başlayan Kore Savaşı’na Türkiye’den gönderilen askerlerin arasında yer alan ve Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde yaşayan 1930 doğumlu Mehmet Gün’ün 95.yaşı Muğla Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kutlandı.

Büyükşehir ekipleri ayrıca, Kavaklıdere’de yaşayan Kore Gazisi Süleyman Bozyer’i de Gazi Mehmet Gün’ün doğum gününe getirerek sürpriz yaptı. Doğum günü sürprizi ile çok mutlu olan Mehmet Gün 95 yıllık ömründe ilk defa doğum günü kutladığını söyledi. 1950 yılında gönüllü olarak Kore Savaşı’na katıldığını, 11 ay orada kaldığını söyleyen Mehmet Gün o dönemin şartlarında Kore’ye 1 ayda ulaştıklarını belirtti. Birçok arkadaşını savaşta şehit verdiklerini söyleyen Kore Gazisi Mehmet Gün o günden bugüne kendilerine sahip çıkan, unutmayan herkese ve ilk defa doğum gününü kutlayan Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.

