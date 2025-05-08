Manisa’nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ile 970 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Soma’nın Hatun Mahallesinde F.K. (35/E) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, ruhsatsız olduğu öğrenilen 6 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 970 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. F.K. isimli şüphelinin adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındığı açıklandı.

Kaynak: İHA