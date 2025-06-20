Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Yiğit Ali Koç, Fenerbahçe altyapı seçmelerinde gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çekti. 300 kişi arasından ilk iki turu geçerek seçilen Yiğit Ali, eylül ayında yapılacak sezon açılışı ve altyapı antrenmanlarına davet edildi.

4 yıldır Ereğli Atletik Spor Kulübü’nde forma giyen minik yetenek Yiğit Ali Koç, 2 yaşından bu yana futbolla iç içe bir yaşam sürdürüyor. Katıldığı seçmelerde ilk turda 300 aday arasından sıyrılarak 14 kişilik gruba girmeyi başaran Yiğit Ali, ikinci turda da aynı başarıyı göstererek Fenerbahçe altyapısı için önemli bir adım attı.

Yiğit Ali’nin babası Cem Koç, oğlunun küçüklüğünden bu yana futbolla yatıp kalktığını belirterek, "Yiğit Ali daha 2 yaşındayken topa olan ilgisiyle dikkat çekiyordu. O günden bu yana futbol onun için bir tutku haline geldi. Disiplinli çalıştı, antrenmanlarını hiç aksatmadı. Biz de ailesi olarak hep yanında durduk. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün altyapısına davet edilmesi hem onun hem de bizim için büyük bir gurur. İnşallah bu süreç onun için çok daha güzel kapılar açar" ifadelerini kullandı.

Eylül ayında Fenerbahçe altyapısının sezon açılışı kapsamında İstanbul’da yapılacak antrenmanlara katılacak olan Yiğit Ali Koç, burada teknik heyetin gözetiminde yeniden değerlendirilecek.