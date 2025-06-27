Dünyanın en saygın lüks turizm ödüllerinden biri olan REVE Luxury Awards 2025’in kazananları açıklandı. Türkiye’den Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren Sacred House, Inferno Spa ve Virtus Restaurant, toplam dokuz kategoride ödül alarak uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı. Yakın bir tarihte halka arz başvurusunda bulunan Dorak Holdinge ait Ata Turizm firmanın prestijli başarısı, potansiyel yatırımcıların da takdirini topladı.

Kapadokya’da, 250 yıllık bir Yunan malikanesinin titizlikle restore edilmesiyle hayata geçen Sacred House, sıra dışı konsepti ve etkileyici mimarisiyle dikkat çekiyor. Dante’nin İlahi Komedya eserinden ilham alınarak tasarlanan otel, her biri tarihi eser ve antikalarla dekore edilen 23 özel odasıyla misafirlerine benzersiz bir deneyim sunuyor.

Otelin içinde yer alan, 30 kişi kapasiteli Virtus Restaurant ise mimarisi ve atmosferiyle gastronomi deneyimini bir üst seviyeye taşıyor ve bunu şimdi uluslararası ödüllerle kanıtlıyor. Sacred House, REVE Luxury Awards 2025’te "Dünyanın En İyi Lüks Etkinlik Oteli", "Türkiye’nin En İyi İç Mekân Tasarımı" ve "Avrupa’nın En İyi Yetişkin Oteli" unvanlarını kazanarak dünya çapında büyük bir takdir topladı.

Inferno Spa: Duyuların sınırında bir deneyim

Dante’nin Inferno alegorisinden ilham alan Inferno Spa, dramatik mimarisi ve ritüel hissi uyandıran atmosferiyle klasik spa anlayışının ötesine geçiyor. Ateş, taş ve gölge temalarıyla tasarlanan bu etkileyici alan, misafirlerine fiziksel olduğu kadar zihinsel bir arınma da sunuyor. Bu yaklaşımıyla Avrupa’nın En Benzersiz Spa Deneyimi, Avrupa’nın En Lüks Spa Deneyimi ve Dünyanın En İyi İç Mekân Tasarımı ödüllerine layık görüldü.

Virtus Restaurant: Mimariyle taçlanan gastronomi

Sacred House bünyesinde yer alan Virtus Restaurant, özgün menüsü ve büyüleyici atmosferiyle Kapadokya’nın en özel fine dining adreslerinden biri olarak öne çıkıyor. 2025 REVE Luxury Awards’ta Avrupa’nın En İyi Lüks Otel Restoranı, Avrupa’nın En İyi Lüks ve Özgün Deneyimi ve Dünyanın En Etkileyici Mimarisi ödüllerini kazanarak hem gastronomi hem de tasarım alanında uluslararası takdir gördü.

Ata Turizm: Kapadokya’dan Dünya sahnesine

1971 yılında kurulan, Kapadokya’da otelcilik, restoran işletmeciliği, havacılık ve aktivite, mağazacılık alanlarındaki yatırımlarıyla bölgenin en büyük turizm grubu olan Dorak Holding’in lokomotif şirketi konumundaki Ata Turizm, lüksü ve kültürel zenginliği bir araya getiren yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Sacred House, Inferno Spa ve Virtus Restaurant ile REVE Luxury Awards 2025’te elde edilen başarılar, Ata Turizm’in lüks ve deneyim odaklı yaklaşımının uluslararası alanda da karşılık bulduğunu gösteriyor.

REVE Luxury Awards, dünya çapında lüks otelcilik, gastronomi, wellness ve deneyim tasarımı alanlarında mükemmelliği tanımlayan bir uluslararası ödül platformu olarak öne çıkıyor. Her yıl bağımsız jüri üyeleri tarafından belirlenen kazananlar, sektörün en yenilikçi ve etkileyici temsilcileri arasında yer alıyor.