Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, bu yıl 11-29 Ağustos tarihleri arasında online ve yüz yüze eğitimlerle gerçekleştirilecek. Kampta başarılı olan katılımcılar, şirkette kariyer fırsatı yakalayarak siber güvenlik alanında profesyonel yolculuklarına güçlü bir adım atma şansı elde edecek. Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları 2 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Türk Telekom, ulusal güvenliği bir parçası olarak gördüğü siber güvenlik alanında yerli ve milli ekosistemi güçlendiren çalışmaları hayata geçirirken, aynı zamanda genç yeteneklere kariyerlerinin başında önemli bir fırsat sunuyor. Bu kapsamda şirket, Gelişim Üssü çatısı altında düzenlediği Siber Güvenlik Kampı ile genç yeteneklere deneyim odaklı öğrenme, yenilikçi iş alanlarına dair bilgi edinme, sektör profesyonelleriyle bir araya gelme fırsatları sunuyor. Siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen gençler için konusunda uzman eğitimcilerin katılımıyla düzenlenecek Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, 11-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

"Güvenli dijital dünyanın inşası için gençlere güveniyoruz"

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İskender Bayrak, "Dijital dünyanın geleceği, sadece teknolojik ilerlemeye değil; aynı zamanda bu ilerlemenin güvenli bir şekilde inşa edilmesine de bağlı. Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan markalarından biri olarak, teknolojiyi üretmekle kalmıyor; onu güvenli bir şekilde sürdürülebilir kılacak insan kaynağını da yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla; Siber Güvenlik Kampı ile genç yetenekleri, deneyim odaklı bir öğrenme modeli çerçevesinde, alanında uzman eğitmenler ve sektör profesyonelleri ile buluşturuyoruz. Eğitim ve deneyim fırsatlarıyla dolu bu kampta; siber saldırı, savunma, kriptoloji ve tersine mühendislik gibi kritik konuların yanı sıra geleceğin yetkinlikleri için akıllı beceriler odağında da genç yeteneklere gelişim imkânı sunarken; dijital dünyanın geleceğini şekillendirmelerine de olanak sağlıyoruz. Geleceğin yenilikçi iş alanlarıyla ilgili kariyer fırsatları da sağlamayı hedeflediğimiz Siber Güvenlik Kampı’nı, bu yıl altıncı kez gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, siber güvenlik alanında genç yeteneklere ulaşmak ve bu alandaki insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 2020’den bu yana Siber Güvenlik Kampı düzenleyen şirket, 6’ncı dönem için başvuru sürecini başlattı. Siber güvenlik alanına ilgi duyan, aktif olarak çalışmayan ve staj yapmayan lisans 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin başvurabildiği Siber Güvenlik Kampı, bu yıl 11-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Siber Güvenlik Kampı’nda katılımcılar, 10 gün boyunca online ve yüz yüze olacak şekilde; teknik ve uygulamalı eğitimlerle birlikte, kişisel ve mesleki gelişimi destekleyecek eğitimler alacak. Geleceğin siber kahramanlarına uygulamalı eğitimler verilirken kamp sonunda yapılacak yarışmada, dereceye giren katılımcılar ise ödüllendirilecek. Kampta başarılı olan katılımcılar ayrıca Türk Telekom’da kariyer fırsatı yakalayarak siber güvenlik alanında profesyonel yolculuklarına güçlü bir adım atma şansı elde edecek. Siber Güvenlik Kampı başvuruları turktelekomkariyer.com.tr adresi üzerinden 2 Temmuz’a kadar devam edecek.