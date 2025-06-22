Kocasinan Argıncık Avcılık Atıcılık Derneği 9. Geleneksel Bekir Kuzey Trap yarışmaları 28-29 Haziran tarihlerinde 5 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

Her yıl geleneksel olarak Kocasinan Argıncık Avcılık Atıcılık Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Bekir Kuzey Trap yarışmasının 9.’su bu yıl düzenlenecek. 28-29 Haziran tarihlerinde 5 farklı kategoride yapılacak trap yarışmalarında dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Akin Mahallesi’nde bulunan Kocasinan Belediyesi’ne ait maden ocağında yapılacak olan yarışmalarda amatör trap, profesyonel trap, duple trap, uçkun keklik ve tavşan kategorilerinde atışlar yapılacak. Kocasinan Argıncık Avcılık Atıcılık Derneği Başkanı Kemal Çelik; "Bu yıl etkinliğimizi Kocasinan Belediyesi ile ortaklaşa düzenliyoruz. Bu etkinliklerde avcılarımız kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Etkinliğimize her yıl il dışından büyük katılım oluyor. Yine misafirlerimizi ağırlamak için hazırlıklarımızı tamamladık. Etkinliğimizde dereceye giren sporculara ödüllerimiz olacağı gibi etkinlik boyunca yemek ve su ikramımız da olacak. Maalesef ilimizde atış poligonu olmadığı için farklı alanlarda ve güvenli bölgelerde yasal izinler alıp bu tip etkinlikler yapıyoruz. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Başkan Yardımcısı Ümit Tokcan’a derneğimiz adına teşekkür ederim. Avcılığa ve atıcılığa gönül vermiş herkesi 28-29 Haziran tarihlerinde etkinliğimize bekliyoruz" dedi.