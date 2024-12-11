Kocaeli’de 9 farklı branştan sporculara aynı anda hizmet verecek kapalı spor salonu, şehrin spor kimliğine değer katacak. Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yapım çalışmaları devam eden Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda ince tefrişat çalışmaları ile asma kat çelik tribün imalatı aşamasına gelindi.

Çayırova’nın ikinci kapalı spor salonu olacak olan "Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası" Atatürk Mahallesi’nde yer alacak. Tamamlandığında 7’den 70’e tüm Çayırovalıların spor yapmasına imkan sunacak Sporcu Fabrikası’nda inşaat çalışmalar sürüyor. Çayırova’nın spor altyapısına seviye atlatacak projede, ince inşaat çalışmaları, mekanik çalışmalar ve asma kat çelik tribün imalatları devam ediyor. Ekipler, titizlikle duvar, sıva, elektrik ve su hattı imalatını sürdürüyor. 9 farklı branştan sporcunun aynı anda antrenman yapmasına olanak sunacak Kapalı Spor Salonu, Çayırova’nın spor altyapısına seviye atlatacak. Çayırova’dan milli sporcuların yetişmesine zemin hazırlayacak tesis, en kısa sürede tamamlanarak Çayırova’lıların hizmetine sunulacak. Sadece Çayırovalı çocukların ve gençlerin değil, herkesin spor yapabileceği bir alan olacak Spor Salonu, çalışmaların tamamlanmasının ardından yakın zamanda ilçeye hizmet vermeye başlaması bekleniyor.