Maltepe’de bir işletme önünde duran 4 paleti çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanınca şahsın yakınları çalınan paletleri markete geri taşıdı. İşletme personeli ile hırsız arasındaki kovalamaca anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Cevizli Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, market önüne pikap ile gelen iki şahıstan biri market önünde bulunan 4 paleti tek tek taşıyarak pikaba yükledi. Diğer şahıs ise o sırada aracın içerisinde bekledi. Bir süre sonra durumu fark eden işletme sahipleri, şüpheliyi kovalamaya başlayınca, şahıs önce yerde yuvarlandı ardından araca binerek çaldığı 4 paletle gözden kayboldu. Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Çaldığı paletleri yakalanınca geri taşıdı

İşletme sahibinin şikayeti sonrası, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla palet hırsızı yakalandı. Şüpheli şahsın yakınları, çalınan paletleri aynı kamyonetle getirerek markete geri taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.