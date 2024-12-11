Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki engelli Nazar Eroğlu, kendisine teslim edilen tekerlekli sandalyeyle büyük sevinç yaşadı.

Dilovası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri Orhangazi Mahallesi’nde yaşayan Nazar Eroğlu ve ailesiyle iletişime geçti. Nazar’ın tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu öğrenen ekipler hemen harekete geçti. Başkan Ramazan Ömeroğlu’nun katılımıyla tekerlekli sandalye teslimi gerçekleştirildi. Teslim sırasında Nazar Eroğlu’nun sevincine ortak olan Başkan Ömeroğlu, genç kızla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Nazar’ın ihtiyaçlarını ve ailesinin beklentilerini öğrenmek için aileyle de bir süre görüşen Başkan Ömeroğlu, "Belediye olarak özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalara büyük önem veriyoruz. Her bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Nazar’ın yüzündeki bu gülümseme, bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Eroğlu ailesi, Başkan Ömeroğlu ve belediye ekiplerine teşekkür ederek, “Nazar’ın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Bu destek, ailemizin yaşamına büyük bir kolaylık sağladı. Belediyemizin duyarlılığı bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.