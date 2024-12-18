Samsun’un Atakum ilçesindeki huzurevinde yaşayan 87 yaşındaki Naci Çelenk’in ’hakimlik’ hayali gerçek oldu. Samsun Adliyesi’nde düzenlenen organizasyonda temsili olarak mahkeme salonunda hakimlik yapan Çelenk, unutulmaz anlar yaşadı.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi", Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nden hizmet alan yaşlıların geçmişe karşı pişmanlıklarını azaltabilmeyi, yaşlıların zihinlerinde sürekleri yer alan hayallerini imkanlar ölçüsünde gerçekleştirebilmeyi hedefliyor. Projede yaşlıların yaşam hatıraları dinlenilerek hayatları sonlanmadan gerçekleşmesini istedikleri hayalleri öğreniliyor. Bu çerçevede, huzurevinde kalan 87 yaşındaki Naci Çelenk, yetkililere gençliğinde hukuk okuyarak hakim olmak istediğini fakat bu hayalini gerçekleştiremediğini söyledi. Askerde bir bacağını kaybeden ve ampute olan Naci Çelenk’in hakimlik hayalini yetkililer gerçekleştirdi.

"Kendim gelemediğim yere çocuğumu okuttum"

Samsun Adliyesi’ne getirilen Naci Çelenk, ilk olarak cübbe giydi. Akabinde temsili olarak 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim olan Naci Çelenk, burada basit yaralama suçuyla ilgili bir davayı yönetti. Sanığın ifadesini ve avukatların savunmalarını dinleyen Naci Çelenk’e 11. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Gazanfer Bozdağ eşlik etti. Sanık savunmasını ise Samsun Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran yaptı. Sanığa hüküm verilmesinin ardından mahkeme son buldu.

"Hakim ve öğretmen çocuklarım var"

4 çocuğu olduğunu ve bir oğlunun hakim olduğunu ifade eden Naci Çelenk, "Kendim gelemediğim yere çocuğumu okuttum. Bir çocuğum şu anda ağır ceza hakimidir. Ben köy çocuğuyum. ’Hayvanlara bak, başka şeylere bak’ diyerek okulu okutmadılar. Ama ben öyle yapmadım. Hakim ve öğretmen çocuklarım var. Ben işçi emeklisiyim. Ama okusaydım ağırlıkla hukuku düşünürdüm. Ben hakim olmayı çok istedim ama göndermediler. Bugün hayalim gerçekleşti. Bugün içinde bulunduğumuz hukuk düzenini hissetim. Mutlu oldum” dedi.

"Bu hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için çok keyifliyiz”

Atakum Huzurevi Yaşlı ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nden sosyal çalışmacı olarak görev yapan proje sorumlusu Sedanur Helvacı Duyum, “Merkez olarak yaşlıların mutluluğu bizim önceliğimizdir. Yaşlılarımızın daha önce gerçekleştirmek istedikleri, hayalleri olan mesleklerini öğrendik. Bunları gerçekleştirdiğimizde kendilerinin yaşam doyumlarının artacağını fark ettik. O yüzden tek tek yaşlılarla görüşmeler yaparak hayallerindeki meslekleri öğrendik. Bugün ise Naci amcamızın hayalini gerçekleştirdik. Gençliğinde hukuk okumak istemiş, imkansızlıktan dolayı okuyamamış. Bize hakim olmak istediğini söyledi. Biz de gerekli görüşmeleri yaptık. Bu noktada Samsun Adliyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Bize bir duruşma salonu ayarladılar. Cübbemizi giydik. Bu hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için çok keyifliyiz” diye konuştu.

Organizasyona Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu da katıldı.