Artvin’de yaşayan bir atmaca tutkunu 8 yıldır beslediği atmacasını doğaya saldıktan sonra "Demek ki onlar doğaya aitmiş, biz kendi egomuzdan dolayı yıllarca esir ediyormuşuz" dedi.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan bir atmacacı, dedelerden kalma tutkusunu devam ettirerek bir atmacaya 8 yıl boyunca bakarak besledi. Eliyle et yedirdi, kolunda gezdirdi, sevdi, okşadı, öptü. 8 yılın sonunda ise atmacasını doğal yaşamına saldı. Atmacanın arkasına bakmadan gittiği görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaştı. Atmacasının arkasından ‘10 senede baksan son sürat özgürlüğüne kaçıyorlarmış’ diyen atmacacı duygularını "Arkadaşlar 8 senedir baktığım atmaca şahinimi özgürlüğüne kavuşturacağım şimdi. Kemalpaşa’dan şahinimi özgürlüğüne kavuşturuyorum. Çok üzülüyorum fakat yuva kurmasını istiyorum. Kıyamadım uçsun yuvasını kursun istiyorum. Hadi oğlum hadi özgürlüğüne, evet uçurduk şahinimizi. Hemen gözden kayboldu, demek ki neymiş 5 senede baksan 10 senede baksan son sürat özgürlüğüne kaçıyorlarmış. Demek ki onlar doğaya aitmiş, biz kendi egomuzdan dolayı yıllarca esir ediyormuşuz. Hiç arkasına bakmadan, yıllardır bu adam bana baktı demeden aldı başını gitti" şeklinde duygularını dile getirdi.