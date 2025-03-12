Adana’da kendisini kamu görevlisi olarak tanınarak 79 kişiyi dolandıran şüpheli polis tarafından yakalandı, savcılıktaki ifadesi sonrası serbest kaldı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, şüphe üzerine Y.S.’nin Genel Bilgi Taraması’nı (GBT) yaptı. Şüphelinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumları çalışanı olarak tanıtarak birçok ilden 79 kişiyi dolandırdığı belirlendi. 79 dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıkan Y.S. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.