Malatya’nın Arapgir ilçesinde 75 yaşındaki Mehmet Canpolat, ata mesleği "tor" (balık ağı) üretimini sürdürüyor.

Arapgir ilçesi Koru Mahallesi’nde yaşayan Canpolat, küçük yaşlarda öğrendiği tor yapımını yıllardır devam ettiriyor. Yılın bir bölümünü il dışında geçiren Canpolat, yaz aylarında memleketi Arapgir’e gelerek burada hem yaşamını sürdürüyor hem de mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Özellikle balık ağlarının onarımıyla ilgilendiğini belirten Mehmet Canpolat, yılda birkaç adet de yeni tor üretimi yapabildiğini ifade etti. Tamamen el emeğiyle üretilen torların yaklaşık 4 bin TL’ye alıcı bulduğunu aktaran Canpolat, mesleği daha çok hobi olarak sürdürdüğünü dile getirdi.

Sağlık sorunları nedeniyle üretim kapasitesinin azaldığını vurgulayan Canpolat, "Artık fazla tor üretemiyoruz, ama elimizden geldiğince ağ onarımları yapıyoruz. Bu da bana hem moral hem de zaman geçirme açısından fayda sağlıyor" diye konuştu