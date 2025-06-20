Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, HSK eski üyeleri Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Dr. Ömer Faruk Yıldırım Yargıtay Üyeliğine HSK eski üyesi Halil Koç ise Danıştay Üyeliğine seçildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2025 Ana Kararnamesiyle 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değişti.

HSK kararlarına göre Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol Mersin Cumhuriyet Başsavcısı olurken , Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak da Manisa Cumhuriyet Başsavcısı olduoldu.

Ahmet Çelikkol ;

1969 yılında doğan Ahmet ÇELİKKOL, ilk ve orta öğreniminin bir kısmını Gaziantep, Lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. Harran Üniversitesi MYO İşletme Bölümünde (1988-1990) ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünde (1990-1992) öğrenim gördükten sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu.

1997-1998 yıllarında Avukatlık Stajını yaptı.

1999 yıllında Ankara Hâkim-Savcı adayı olarak atandı. Hâkim-Savcı adaylığı stajını tamamladıktan sonra Çorlu Cumhuriyet Savcısı, Başkale Cumhuriyet Savcısı, Karaburun Cumhuriyet Savcısı ve Tarsus Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı.

2012-2017 yılları arasında Adalet Müfettişliği görevinde bulundu.

2014-2017 yılları arasında Türkiye Adalet Akademisinde adli denetim alanında öğretim görevlisi olarak ders verdi.

2015-2016 yılları arasında Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezince düzenlenen Avrupa Birliği Uzmanlık Programını tamamladı.

2017-2021 yılları arasında İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptı.

2021-2023 yılları arasında Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 17.07.2023 tarihli 1554 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına atanan ve bugün itibari ile Mersin Cumhuriye Başsavcısı olarak atanan Ahmet ÇELİKKOL , evli ve iki çocuk babasıdır.