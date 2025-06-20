Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in başkanlığında, bu yıl 744’üncüsü düzenlenecek olan Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında koordinasyon ve hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Vali Faik Oktay Sözer’in yanı sıra Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, 12-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek şenlikler süresince alınacak tedbirler, lojistik hazırlıklar, alan düzenlemeleri, konuk protokolünün ağırlanması, güvenlik ve trafik planlamaları ayrıntılı şekilde ele alındı. Özellikle şenlik alanında halkın güvenliğini sağlamak, ulaşımı kolaylaştırmak ve kültürel etkinliklerin aksamadan yürütülmesi adına kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.

Vali Sözer, toplantıda yaptığı açıklamada, Söğüt Şenlikleri’nin sadece Bilecik için değil, tüm Türkiye için tarihî ve kültürel bir değer taşıdığını belirterek, "Bu topraklarda temelleri atılan bir cihan devletinin izlerini yaşatmak, kültürel mirasımızı yeni nesillere aktarmak bizim sorumluluğumuzdur. Şenliklerin sorunsuz ve anlamına yakışır şekilde gerçekleşmesi için tüm kurumlarımız özveriyle çalışmaktadır" dedi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ise, şenliklerin bu yıl daha geniş katılımlı ve görkemli geçmesi için çeşitli kültürel etkinlikler, halk konserleri, sergiler ve sportif faaliyetlerin planlandığını belirtti.

Toplantı sonunda tüm kurumlara görev dağılımları yapılırken, hazırlık sürecinin koordineli şekilde yürütülmesi ve gelişmelerin düzenli olarak takip edilmesi kararlaştırıldı.