Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 728 vergi müfettişi başmüfettişliğe atandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, çeşitli kamu kurumlarında önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişi Hasan Avşar'ın kazanılmış hak aylık derecesine uygun başmüfettişliğe ataması yapılırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda da vergi müfettişi Esma Gümüş ve 728 vergi müfettişi kazanılmış hak aylık derecesine uygun vergi başmüfettişliklerine atandı.

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