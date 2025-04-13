Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 7.’sine ev sahipliği yaptığı Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’nun 4. ve son etabı da tamamlandı. Mersin’de 4 gün süren yarışmada, Güney Afrikalı sporcu Stefan de Bodgenel klasman birincisi oldu.

Türkiye’nin yanı sıra 33 ülkeden 146 sporcunun katıldığı organizasyonun 4. ve son etabı, Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. Sporcuların Adnan Menderes Bulvarı sahili boyunca mücadele ettiği tur, renkli görüntülere sahne olurken, yarış Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda sona erdi. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’nun 4. etabını Jakub Mareczko birinci, Tomasz Budzinski ikinci ve Milkias Maekele de üçüncü sırada tamamladı.

Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu genel klasmanında, Stefan de Bod ilk sırada yer aldı. Lennert Teugels’in ikinci olduğu yarışı, Mathias Bregnhoj de üçüncü bitirdi. Güney Afrikalı Stefan de Bod, yarışmada genel klasmanda birincilere verilen Sarı Mayo’nun da sahibi oldu.

Mersin’de 4 gün süren ve sporcuların yaklaşık 450 kilometre yol aldığı Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’nda Malezya’dan ’Terengganu Cycling Team’ de şampiyonluğa ulaştı.

"Yakından takip edilen bir organizasyon haline geldi"

Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda düzenlenen törende dereceye giren takım ve sporcular ödüllerini aldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer törende yaptığı konuşmada, Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’nun yakından takip edilen bir organizasyon haline geldiğini söyledi. Kent genelinde yaptıkları bisiklet yollarına değinen Seçer, "Mersin olarak Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı EuroVelo’ya müracaat ettik. Bu önemli bir kültür rotasıdır. Mersin’i dünyaya böyle tanıtabiliriz. Yaklaşık 3 yıldır devam eden sürecin sonuna yaklaştık. Mersin bu rotaya dahil olduğu zaman dünyanın her yerinden bisiklet sporuna ilgi gösteren insanlar, Mersin’den de geçme imkanı bulacak. Bu da Mersin’in dünyaya tanıtımına önemli bir katkı sunacak" dedi.

Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya’nın da konuşma yaptığı törende takım ve sporculara ödülleri takdim edildi.