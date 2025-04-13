DÜZCE (İHA) – Düzce’de yaklaşık 3 gündür etkili olan soğuk hava ve gece saatlerinde yaşanan zirai donun ardından, Tarım İl Müdürü ve TARSİM Bölge Müdürü ekipleriyle birlikte fındıkta hasar tespit çalışması başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan zirai don uyarılarının ardından, Düzce Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yönelik uyarı ve mücadele çalışmalarını hayata geçirmişti. Ancak yapılan tüm uyarı ve önlemlere rağmen, özellikle yüksek kesimlerdeki fındık bahçeleri zirai dondan olumsuz etkilendi.

Zararın tespit edilmesi amacıyla, Düzce Tarım İl Müdürü Esra Uzun ve TARSİM Sakarya Bölge Müdürü Erhan Karakuş öncülüğünde ekipler, donun fındıklara verdiği hasarı belirlemek üzere sahada çalışma başlattı. Bu kapsamda, Cumayeri ilçesine bağlı Taşlık Köyü ile Gümüşova ilçesine bağlı Pazarcık Köyü’nde detaylı hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.

İlk belirlemelere göre, fındık bahçeleri büyük oranda zirai dondan zarar görmüş durumda. Ancak rekoltenin ne düzeyde etkilendiği, yapılacak kapsamlı incelemeler sonucunda netlik kazanacak.