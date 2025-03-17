Bayburt’ta yaşayan Bilal Karaca isimli vatandaş, 69’uncu kan bağışını yaptı. Uzun yıllardır düzenli olarak kan bağışında bulunan, insanlara umut olan Karaca, "3 kişiye hayat vermek, doğaya bir fidan bağışlamak asıl prensibimiz, bunun için yaşıyoruz" dedi.

35 yıldır elektrik işiyle uğraşan jeneratör teknikeri Bilal Karaca, yaptığı kan bağışıyla onlarca insana can oldu. Erzurum, Gümüşhane, Bayburt illeri arasında Doğu’da en çok kan bağışında bulunan, 69’uncu kan bağışıyla Bayburt plakasını yakalayan Karaca’ya, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hümeyra Çelik ve Doğu Anadolu Kızılay Kan Bölge Müdürü Dr. Abdullah Üzer tarafından plaket verildi.

20’li yaşlarda kan vermeye başladı yıllardır kan bağışı yapıyor

60 yaşındaki Bilal Karaca, 20’li yaşlarının başında ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmak üzere kan vererek, kan bağışçısı oldu. Düzenli olarak kan vermeye özen gösterdiğini belirten Karaca, hem insanlara yardım amaçlı, hem de sağlık açısından kan vermeyi önemli bulduğunu söyledi.

"3 kişiye hayat vermek, doğaya bir fidan bağışlamak asıl gayemiz"

Kan bağışı sonrası Kızılay’ın gönderdiği "Teşekkürler kan dostum. Bağışladığınız kan ihtiyaç sahibine ulaşmıştır. 3 kişiye umut, doğaya bir fidan armağan ettiniz" mesajıyla mutlu olduğunu dile getiren Karaca, "Kendi işletmemde insanlara enerji sağlamakla uğraşıyorum, bunun yanı sıra insanlar için, sağlık için Kızılay’a kan bağışında bulunuyorum. 3 kişiye hayat vermek, doğaya bir fidan bağışlamak asıl prensibimiz, bunun için yaşıyoruz. Kızılay’ın bize göndermiş olduğu mesajlar bizi motive ediyor. Buyurun gelin siz de kan verin, 3 hayatı kurtarın, bir fidan dikin. Gelecekte kan ihtiyacı olan insanlara yardımınız olsun" şeklinde konuştu.

"İstiyorum ki daha nice hayatlara can verebileyim, nice insanlara dokunabileyim"

İnsanlara kan bağışında bulunmaları için çağrıda bulunan Karaca, "Ben saymadım ama Kızılay’ın bilgi vermesi üzerine 69’uncu kan bağışım olmuş, Bayburt plakasını yakaladığıma da çok mutluyum. Bölgede tek olduğumu biliyorum, istiyorum ki daha nice hayatlara can verebileyim, nice insanlara dokunabileyim, doğaya bir fidan dikebileyim, ümidimiz bu yönde. Erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir olmak üzere herkesi kan vermeye davet ediyorum" sözlerini kullandı.