Düzce Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlar için su indirimi düzenlemesini hayata geçiriyor. Buna göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, belirli şartları yerine getirdikleri takdirde, harcadıkları su miktarının beşte biri kadar indirim alabilecek.

Düzce Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara su tüketiminde indirim yapacak. Belediye Meclisi’nin 9 Ocak 2025 tarihli ve 37 sayılı kararı doğrultusunda, 65 yaş üstü vatandaşların su tüketimi harcamasının beşte biri oranında indirim yapılması kararı alındı. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşların kişi adına abone kaydının olması, kişiye ait tek bir abone kaydı bulunması, ikametgah belgesinin ibraz edilmesi, Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na kaydının bulunması, belediyeye her yıl nüfus kayıt örneği ibraz edilmesi şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor. Belediyeye her yıl nüfus kayıt örneğinin ibraz edilmemesi durumunda ise indirimli su tüketimi kendiliğinden sona erecek.

Bu şartları taşıyan vatandaşların, Düzce Belediyesi Su Abone Servisi’ne şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.