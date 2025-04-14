Bayram tatilinde elektrikli araçlarla yapılan yolculuklar büyük oranda artış gösterdi. EN YAKIT, bayram boyunca günlük enerji satışını yüzde 110 artırarak rekor kırarken, sisteme kayıtlı araç sayısının yüzde 8’i kadar yeni kullanıcı kazandı, mobil uygulama kullanım oranını ise yüzde 60 artırdı.

Tatilcilerin çevreye duyarlı ve ekonomik seyahat seçeneklerine yönelmesi, elektrikli araç kullanımını önemli ölçüde artırdı. Türkiye’nin önde gelen elektrikli şarj işletmecilerinden EN YAKIT, hem bayram boyunca günlük enerji satışında rekor kırdı hem de kullanıcı sayısını artırdı.

Yüzde 110 arttı

Bayram sonrası verileri değerlendiren EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, "Bayram, EN YAKIT için hem verimli geçti hem de önemli oranda yeni müşteri kazanımıyla sonuçlandı. Bayram ve takip eden süreç boyunca günlük kWh satışımız yüzde 110 artarak yeni bir rekora ulaştı. Kayıtlı araç sayısının yüzde 8’i kadar yeni kullanıcı kazandık. En çok yeni kullanıcı kazandığımız şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu. Bayram yoğunluğunu, kullanıcılarımıza her anlamda destek vererek ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sorunsuz bir şekilde yönettik" dedi.

Mobil uygulama kullanım oranında da yüzde 60 artış yaşandığını aktaran Şenses, en çok kullanılan özelliklerin istasyon rezervasyonu, en yakın istasyon bulma ve Mil kazanımı sorgulama olduğunun bilgisini verdi.

"Stratejik Konumlardayız"

Şenses, şarj istasyonlarının lokasyonlarının yeni kullanıcı sayısındaki artışta önemli rol oynadığına dikkat çekerek "Bu da bize gösteriyor ki kaliteli ve stratejik noktalarda bulunmak, kullanıcı deneyimini doğrudan etkiliyor. Bu doğrultuda sorumluluklarımızın farkında olarak, bayram sonrası verileri de analiz ederek yeni dönem planlamalarımızı şekillendireceğiz. Kullanıcılarımıza konforlu bir şarj deneyimi sunmak adına kaliteli lokasyonlarda istikrarlı bir şekilde yer almaya devam edeceğiz. Tüm ekibimiz bu konuda özenle çalışıyor ve yeni iş birlikleriyle kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre; EN YAKIT müşteri hizmetleri ekibi, bayram boyunca 7/24 kesintisiz destek sağlayarak kullanıcıların tüm taleplerine hızlı ve etkili çözümler sunmaya devam etti.

Saha ekiplerinin yanı sıra, müşteri hizmetleri ve sosyal medya kanallarına gelen talepleri titizlikle değerlendirdiklerini kaydeden Şenses, geri bildirimler doğrultusunda lokasyon analizleri yaptıklarını aktardı.

Kullanıcılar, bayram yoğunluğundan etkilenmemek için mobil uygulama üzerinden önceden rezervasyon yaparak istasyona gittikleri anda araçlarını şarj edebildi. Sadece soketi takarak otomatik olarak şarj başlatabilen En-ix (Tak ve Şarj Et) teknolojisiyle kullanıcılar, zamandan da tasarruf etti.

Bayram tatili öncesinde tüm cihazların bakım ve temizlik süreçleri yapıldı ve bayram süresince kullanıcılara hijyenik bir deneyim sunuldu. Ayrıca THY Miles&Smiles iş birliği kapsamında hem karada hem havada avantaj sağlandı ve kullanıcılar Mil kazanmaya bayram döneminde de devam etti.