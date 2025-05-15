Balıkesir Üniversitesi Havran Meslek Yüksekokulu, 2025 yılı mezunlarını verirken, Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil de diploma almaya pak kazanan 70 öğrencinin arasında yer aldı. Genç sınıf arkadaşları ile birlikte kep atan 2 çocuk babası 60 yaşındaki Erdil, büyük mutluluk yaşarken, Erdil’i ilk kutlayan da eşi Ayla Erdil ile kızı Bilge Erdil oldu.

Havran Meslek Yüksekokulu 31. dönem mezunlarını uğurladı. 1993 yılında eğitim öğretime başlayan yüksekokul, bugüne kadar 4 bini aşkın mezun verirken, bu yıl mezun sayısına 70 öğrenci daha eklendi. Törene Havran protokolü ve Balıkesir Üniversitesi protokolü de katılım sağladı. Törende konuşan Öğretim Üyesi Dr. İsmail Atabay, yüksekokulun sektöre nitelikli ara eleman kazandırma misyonunu başarıyla sürdürdüğünü vurguladı. Mezunların, hem bölgede hem de ülke genelinde istihdam açısından avantajlı olduğunu belirtti. Bu yıl mezun olanlar arasında dikkat çeken bir isim de Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil oldu. Dört dönemdir Burhaniye Belediye Meclis Üyeliği yapan Erdil, Havran MYO İşletme Bölümü’nü başarıyla tamamlayarak diplomaya hak kazandı. Erdil’in diploma töreninde öğrencilerle birlikte kep atması, törene renk katan güzel görüntülere sahne oldu. Okumayı çok sevdiğini anlatan Tarık Erdil, "Pandemi döneminde evlere kapanınca herkes bir şeylerle uğraşmaya başladı. Bende okumaya karar verdim. Girdiğim sınavda Havran Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümünü kazandım. Şimdi de gençlerle birlikte diplomamı aldım. Çok mutluyum" dedi