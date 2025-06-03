Samsun’da ortaokul öğrencilerinin bir eğitim yılı boyunca görsel sanatlar dersinde hazırladığı 60 eser, Samsun Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.

İlkadım Tepecik 100. Yıl Milli Mücadele Ortaokulu tarafından düzenlenen "1 Çocuk 1 Eser" isimli sergi, Görsel Sanatlar Öğretmeni Hülya Uçarlı’nın rehberliğinde hazırlandı. Sergide, 60 öğrencinin yıl boyunca yaptığı resimlerden seçilen 60 eser, 2 gün boyunca müze ziyaretçilerinin ilgisine sunuldu.

Sergiye ilişkin açıklamalarda bulunan Hülya Uçarlı, "Her öğrencimizin sanatla bir iz bırakmasını amaçladık. Eserler, öğrencilerimizin bir eğitim yılı boyunca sabırla ve özveriyle oluşturduğu çalışmalardan seçildi" dedi.

İki gün boyunca açık kalan sergi, ziyaretçiler tarafından ilgiyle gezildi.