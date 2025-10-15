İzmir’den yola çıkan gezgin Orhan Kotluk, ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için pedallıyor. Yolculuğunda Kayseri’ye ulaşan Kotluk, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yolculuğuna son verecek.

İzmir’de yaşayan 47 yaşındaki bisikletli gezgin Orhan Kotluk, ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerine dikkat çekmek amacıyla İzmir’den Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı. Yaklaşık 20 yıldır Türkiye’yi bisikletiyle gezen Kotluk, yolculuğunda bin 350 kilometrelik bir parkuru kat edecek. Farkındalık oluşturmak için yola çıkan Kotluk, duraklarından biri olan Kayseri’ye ulaşarak AFAD İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. AFAD İl Müdürü Rıfat Genç ve Birlik Müdürü Hasan Say ile buluşarak yolculuğu hakkında bilgiler aktardı. Kayseri’de yolculuğuna mola veren Kotluk, daha sonra Kahramanmaraş’a gitmek üzere yeniden yola koyuldu.

Yolculuğu hakkında bilgi veren Orhan Kotluk, "Merhaba ben Orhan Kotluk. Bisiklet sporcuyum ve 2005 yılından bu yana bu vatanın aziz kahramanları anısına pedal çeviriyorum. Şimdiki projemizde ise 6 Şubat 2023’te, asrın depreminde hayatını kaybedenler anısına İzmir’den depremin merkez üssü Elbistan, Pazarcık, Kahramanmaraş’a bisikletle yola çıktım. Şu anda Kayseri’deyim. Kayseri AFAD İl Müdürlüğü’nde karşılamaya yapıldı. Misafir ettiler. Buradan tüm AFAD birimlerine teşekkür ediyorum. AFAD İl Müdürlüğü’ne, İzmir AFAD İl Müdürlüğü’ne, Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne, yolda yol güvenliğini sağlayan emniyet teşkilatına, jandarma komutanlığına ve bu anlamlı faaliyette bana destek olan herkese sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Kayseri AFAD İl Müdürlüğü Birlik Müdürü Hasan Say ise, "Orhan Bey’in yaptığı özellikle İzmir’den başlayarak İzmir AFAD İl Müdürlüğü’nden başlattığı özellikle 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına ve deprem farkındalığına dikkat çekmek için başlattığı bu bisiklet turu bizim çok önemli. Biz bunun için ayrıca kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamda da hem 6 Şubat depremini, tekrar hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz ve deprem gerçekçiliğimizi mutlaka fark ederek özellikle eğitimlerde deprem öncesi, esnası ve sonrası neler yapmamız gerektiğini bir kez daha bütün vatandaşlarımız tarafından öğrenilmesinin önemini bir kez daha burada vurguluyoruz. Orhan beyin yaptığı bu faaliyet özellikle bizim için çok çok önemli. İzmir’den başlayıp İzmir yolu üzerindeki Afyon, Uşak, Nevşehir, Aksaray ve bizden sonra da yine Kahramanmaraş’ta tamamlayacak diye biliyorum faaliyetini. İnşallah bu da bütün istediği etkiyi oluşturarak bütün vatandaşlarımıza bir afet farkındalığı oluşturacak. Vatandaşlarımızın özellikle depreme karşı neler yapması gerektiğini bu vesileyle bir kez daha gözden geçirilmesine neden olduğu için Orhan beye bu değeri katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.