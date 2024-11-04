Ara tatil için ailesiyle gittiği Hatay’da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde enkazda kalarak hayatını kaybeden 2’inci sınıf öğrencisi Yade Hilal Özcan’ın ailesi müziği çok seven kızları için Muğla’nın Bodrum ilçesinde okuduğu okula müzik atölyesi yaptırdı.

Bir zamanlar piyanonun tuşlarında hayallerini notalara döken küçük Yade Hilal Özcan artık Bodrum’da adını taşıyan müzik atölyesinde yaşıyor. Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu’nun 2’nci sınıf öğrencisi olan Yade Hilal, ara tatil için ailesiyle gittiği Hatay’da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremine yakalandı. Yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden Yade’nin cansız bedenine, saatler süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından ulaşıldı. Küçük yaşta hayata veda eden Yade’nin annesi Ayşegül Özcan ve kardeşi, o feci günden sağ kurtuldu, Yade’nin müzik sevgisini sonsuzluğa taşımak isteyen anne Ayşegül Özcan, toplanan bağışlar ve kendi katkılarıyla kızının okuduğu Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu’nda “Yade Özcan Müzik Atölyesi”ni kurdu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Elifsu Yıldız ve Sudenaz Ocak, atölye duvarlarına Yade Hilal’in son piyano konserinden unutulmaz anları resmetti.

Duygusal bir törenle açılan müzik atölyesi, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Yade’nin annesi Ayşegül Özcan, öğretmenleri ve arkadaşlarının katılımıyla Yade’nin melodilerle dolu düşlerini yeniden hayata taşıdı. Yade’nin anısına yapılan piyano dinletisi sırasında arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Yade’yi yaşatmak adına gösterdiği çabalar için anne Özcan’a bir plaket sundu. Törenin sonunda, Yade’nin sınıf arkadaşları, Yade’nin duvardaki resminin altına karanfiller bıraktı.

Yaşadığı büyük acıya rağmen dimdik ayakta duran anne Ayşegül Özcan, kızı Yade’nin hayalini gerçeğe dönüştürme çabasını gözleri dolarak anlattı: “6 Şubat depremi öncesinde 15 tatil için Hatay’a ailemin yanına gitmiştik. Kardeşimin düğününden sonra birkaç gün daha kalıp onlarla vakit geçirmek istemiştim. Ancak son gecemizde deprem oldu. Bir gün sonra okuluna dönecekti Yade, ama hayat bize çok acı bir sınav sundu. Annemi, babamı, ablamı, iki yeğenimi ve kızımı kaybettim. Oğlumla birlikte enkazdan çıkarıldık fakat o gecede bir ömür sürecek acılar aldık. Hayatımdaki en büyük kayıp oldu. Bu atölye sayesinde Yade’nin hayali burada yaşayacak, onun gibi müziğe gönül vermiş çocuklar onun adını yaşatarak büyük başarılara imza atacaklar. Yade, onları buradan izlemeye devam edecek” dedi.