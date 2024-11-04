Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent’te çalışmalarını sürdüren ve her ay bölgenin farklı bir meyve ve sebzesi üzerinde bilimsel çalışmalar yürüten Karya Farma HBX Ar-Ge, bağışıklık ve sindirim sistemini güçlendirici etkisi bilinen lahana ve maruldan çorba katkısı üretti.

Karya Farma HBX Ar-Ge, ADÜ Teknokent bünyesinde gerçekleştirdiği yenilikçi projelerden biri olarak, marul ve lahanayı içeren yüksek besin değerli bir çorba katkısı geliştirdi. Bu yeni ürün, özel kurutma teknikleriyle tüm besleyici özelliklerini koruyarak elde edilen bir süper karışım olarak öne çıkıyor. Çorbalara eklenerek bağışıklık ve sindirim sistemi sağlığını destekleyen bu katkı, Hakan Başlık’ın 18 patentli çalışmaları arasına dahil edildi.

Lahana ve marulun, yüksek oranda C vitamini, K vitamini, folat, demir ve lif içeriğiyle sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahip olduğunu belirten Karya Farma HBX Ar-Ge’nin kurucusu Hakan Başlık, “Taze sebzelerin besin değerlerinin korunması ve uzun süre saklanması zordur. Karya Farma HBX Ar-Ge olarak, bu zorluğu aşmak için geliştirdiğimiz özel bir kurutma yöntemi ile lahananın glukosinolat ve marulun lif gibi biyoaktif bileşenlerini kaybetmeden toz haline getirmeyi başardık. Böylece, çorbalara eklenebilen ve sağlığı destekleyen bu katkı, besin değerlerini koruyarak kullanım kolaylığı sağlıyor. Geleneksel besinlerin bilimsel temellerle geliştirilmiş bir formu olan bu çorba katkısı, içerdiği antioksidan ve antibiyotik özellikler sayesinde bağışıklık sistemini destekleyici ve vücut direncini artırıcı bir etkiye sahip. Marulun sindirim sistemini düzenleyici lifleri ve lahananın antioksidan özelliği, bu katkının çorbalara eklenmesiyle günlük beslenmeye pratik bir şekilde entegre edilebiliyor” dedi.

Karya Farma HBX-Ar-Ge olarak doğal besinlerin modern teknolojilerle işlenmesiyle sağlıklı yaşam destekleyen çözümler sunmayı hedeflediklerini kaydeden Başlık, “Bu inovatif buluşumuzu şu an itibariyle sahip olduğumuz 18 patentli çalışmalarımıza bir halka olarak ekliyoruz. Doğal ürünleri işlevsel hale getirilerek beslenme alanında sağlık çözümleri sunulmasını önemsiyoruz” dedi.

Karya Farma HBX Ar-Ge Bilim Kurulu Üyesi Kimyager Aslı Aktaş ise yeni çalışmaları olan marul ve lahanadan oluşan çorba katkısı için, "Her ikisi de lif açısından zengindir. Bununla birlikte, diyetinize lahana ve çeşitli yapraklı yeşil marul formları eklemek lif alımınızı önemli ölçüde artırabilir. Lif açısından zengin sebzelerle beslenmek sindirim sağlığınız için önemlidir” dedi.