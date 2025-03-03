Tokat’ta 533 yıllık Gülbahar Hatun İmareti, Ramazan ayında her gün bin kişiye sıcak yemek dağıtımı ve 500 kişilik iftar sofrasıyla Osmanlı vakıf geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

Tokat’ta Sultan II. Bayezid Han tarafından 1492 yılında annesi Gülbahar Hatun adına yaptırılan ve şehrin en kıymetli hanım sultan vakıflarından biri olan Gülbahar Hatun İmareti, aradan geçen 533 yıla rağmen asli fonksiyonunu koruyarak hizmet vermeye devam ediyor. Kentin tarihi dokusuna ve kültürel mirasına uygun bir şekilde yaşatılan imarette Ramazan ayında her gün bin kişiye sıcak yemek ikram edilirken, 500 kişilik iftar sofrası da kuruluyor. Tokatlı hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen iftar organizasyonları, Osmanlı döneminin manevi atmosferini yaşatmayı amaçlıyor. Restoran konseptindeki iftar sofralarında vatandaşlar, geleneksel Ramazan ruhunu hissederek unutulmaz bir akşam geçiriyor.

"Bin kişiye sıcak yemek ulaştırarak, 500 kişilik iftar sofrası kuruyoruz"

Vakıf geleneğinin yaşatılmasına büyük önem verdiklerini belirten Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, Gülbahar Hatun İmareti’nin 2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek tekrar faaliyete geçirildiğini ifade etti. Erdoğan, "Her gün bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılıyor ve akşamları 500 kişilik iftar sofraları kuruluyor. Tüm halkımızı, paylaşmanın bereketini yaşamak üzere bu geleneksel Ramazan sofralarına davet ediyoruz" dedi.

Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu en güzel şekilde yansıtan program, Gülbahar Hatun İmareti’nin 533 yıllık vakıf kültürünü geleceğe taşımaya devam ediyor.