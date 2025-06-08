Tokat’ın Erbaa ilçesindeki tuğla fabrikasında çıkan yangında gökyüzüne yükselen yoğun duman, kilometrelerce uzaktan görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İlçe merkezi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yer alan Özata Toprak Tuğla Fabrikası’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle fırın bölümünde başlayan yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önlemeye çalışırken, yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.