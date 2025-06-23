Bilecik’te köy ve mahallelerde düzenlenen yağmur ve şükür duası programlarında 50 yıl aradan sonra vatandaşlar büyük bir manevi atmosferde bir araya geldi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy, Esemen Köyü ve Yüzbaşı Mahallesinde yağmur ve şükür duası gerçekleşti. Yüzbaşı Mahallesi Muhtarlığı’nın öncülüğünde organize edilen etkinlik, hayırsever vatandaşların katkılarıyla Sorgun mevkiinde gerçekleştirildi. Sabah saatlerinden itibaren bölgeye gelen yüzlerce kişi, hem yağmur duası etti hem de birlikte edilen duaların ardından ikram edilen hayır yemeklerini paylaştı.Dua programında birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ön plana çıkarken, mahalle sakinleri organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Program, hem manevi yönü hem de toplumsal dayanışmaya sağladığı katkıyla takdir topladı.

"50 yıl aradan sonra bu yıl ikincisi düzenlendi"

Pazaryeri’nde geleneksel hale gelen bu tür etkinliklerin, geçmişten günümüze taşınan kültürel ve dini mirasın yaşatılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulayan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "50 yıl aradan sonra bu yıl ikincisi düzenlenen yağmur ve şükür duasının sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve paylaşmanın da güzel bir örneğidir. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime, programı düzenleyen muhtarlarımıza ve destek veren hayırsever vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Yüzbaşı Mahalle Muhtarı Hamit Yavaş ise; programın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm vatandaşlara teşekkür etti. Mahalle halkının desteğiyle Sorgun mevkiinde anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını belirten Muhtar Aydın, katılımın yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.