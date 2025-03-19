Aksaray’da 88 yaşındaki yaşlı vatandaşı ‘polisiz’ deyip kandırarak dolandıran 10 kişilik dolandırıcılık şebekesi Aksaray Polisinin titiz çalışmasıyla çökertilerek, döviz ve gayrimenkul olarak toplam 42 milyon TL’lik vurgunun önüne geçildi. Operasyon ve takip anları, telsiz anonslarıyla güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Operasyon, Fatih Mahallesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 88 yaşındaki M.Y. isimli yaşlı adamı arayan 10 kişilik dolandırıcılık şebekesi, kendilerini polis olarak tanıtarak adının terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle banka hesabındaki 87 bin 500 Euro’yu çekip vermesini istedi. Dolandırıcıların hain planına inanan yaşlı adam telaşla bankaya giderek 87 bin 500 Euro’yu nakit olarak çekti. Telefonla yaptıkları görüşmelerle yaşlı adamı bir an bile telefondan ayırmayan dolandırıcılar M.Y.’yi Aksaray’ın merkeze bağlı Taşpınar beldesi yol ayrımına çağırdı. Yaşlı adamın belirtilen yere gelmesiyle M.Y.’yi takip eden dolandırıcılar araçtan inerek M.Y.’nin elindeki poşette bulunan 87 bin 500 Euro’yu alıp olay yerinden kaçtı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam hemen polisi arayarak yardım istedi.

Dolandırılan vatandaş polisle işbirliği yaptı

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri M.Y.’den yaşanan olayı öğrenerek Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu sırada yaşlı adamı tekrar arayan şebeke üyeleri, operasyonun devam ettiğini belirterek, üzerindeki 32 milyon TL değerindeki gayrimenkulleri satması ve bir diğer banka hesabında bulunan 150 bin Euro’yu da çekip getirmesini istedi. Polisle iş birliği yapan yaşlı adam polisin yönlendirmesiyle gayrimenkulleri satışa çıkarttı. Aradan geçen 2 günde gayrimenkullerin satılmaması üzerine dolandırıcılar tekrar yaşlı adamı arayarak gayrimenkullerin acil satılması gerektiği ve diğer bankadaki 150 bin Euro’yu çekip getirmesini istedi. Dolandırıcılara polisle birlikte pusu kuran yaşlı adam, şahısları parayı teslim etmek için Fatih Mahallesine çağırdı. Şanlıurfa’da yaşadıkları öğrenilen 10 kişilik şebeke üyesinden 3’ü Aksaray’a gelerek Fatih Mahallesinde M.Y.’den parayı almak istedi. Seri numarası alınmış 150 bin Euro’yu alan 3 şahıs olay yerinden kaçmak isterken polisin takibi sonucu yapılan operasyonla araçta yakalanarak gözaltına alındı.

Takip ve operasyon anları telsiz anonslarıyla kameralarda

Operasyonun ardından yapılan çalışmalarla şahısların Şanlıurfa’da ikamet ettiği belirlenirken, polis ekipleri bu kez de diğer şebeke üyelerinin peşine düştü. Kimlik ve adreslerini belirledikleri şahıslara yönelik Şanlıurfa’ya giden Aksaray Polisi burada 7 ayrı eve eş zamanlı olarak yaptığı operasyonla 7 şahsı yakalayıp gözaltına aldı. 10 kişilik dolandırıcılık şebekesi çökertilmiş olurken, şahısların güvenlik kamerası görüntüleri, polisin operasyon ve yakalama anları KGYS kameralarınca kaydedildi.

Şüpheliler Şanlıurfa’dan Aksaray’a getirildi, 6’sı tutuklandı

Tahkikat çerçevesinde Aksaray’a getirilen A.Y. (28), İ.Ç. (44), C.Ş. (32), Ö.Ç. (30), M.Ç. (22), A.F. (22), A.D. (35), A.Ç.(38), H.Ç. (21) ve M.A.D. (35) isimli 10 kişi Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünde sorguya alındı. Yapılan sorgulamaların ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şahıslardan A.Y., İ.Ç., C.Ş., Ö.Ç., M.Ç. ve A.F. isimli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.D. ve A.Ç. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.Ç. ve M.A.D. isimli şüpheliler ile serbest kaldı.

Şahısların ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 13 adet cep telefonu ile 10 adet sim karta el konuldu. Emniyetten yapılan "İnanma" başlıklı yazılı açıklamada, "Kendisini polis, avukat, hakim veya savcı olarak tanıtan, adınız FETÖ, terör örgütü ve cinsel suçlar gibi olaya karıştı diyerek sizleri korkutup dosya kapatma bahanesiyle para isteyen şahıslara inanma, dolandırılma" denildi.