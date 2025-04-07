DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından hem havadan dron ile karadan radar aracı ile yapılan denetimlerde 192 araç trafikten men edilirken 41 araç sürücüsüne alkolden işlem yapıldı.

Düzce’de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 31 Mart-6 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 22 bin 230 araç, servis aracı ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 609 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 41 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 192 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimlerin artacağını bildirdi.