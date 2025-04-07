Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO’su Kirill Dmitriev, Washington ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya-ABD arasındaki bir sonraki temasların önümüzdeki hafta gerçekleşebileceğini söyledi.

Rusya ile ABD arasında eski Başkan Joe Biden döneminde gerilen ilişkiler, Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından iyileşmeye devam ediyor. İki ülke yetkililerinin önce Suudi Arabistan’da daha sonra ise Rusya ve ABD’de bir araya gelmesinin ardından yeni temasların ne zaman olacağı belirsizliğini koruyor. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO’su Kirill Dmitriev, Washington D.C. ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya-ABD arasındaki bir sonraki temasların önümüzdeki hafta gerçekleşebileceğini söyledi.

ABD ile Rusya arasındaki ilk toplantı 18 Şubat’ta gerçekleşmişti

ABD ile Rusya arasındaki ilk toplantı 18 Şubat’ta Rusya Dışişleri Bakan Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio liderliğindeki heyetler arasında gerçekleşmişti. Bir sonraki görüşme Mart ayında Rusya’da yapılırken, iki ülke yetkilileri Suudi Arabistan’da 24 Mart tarihinde tekrar bir araya gelmişti. Geçtiğimiz hafta ise Dmitriev, Washington D.C’ye giderek Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmüştü.