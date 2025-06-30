Hakkari-Yüksekova arasında yer alan Cennet-Cehennem Vadisi’ni gezen 40 doğasever günün keyfini çıkarırken, bölgedeki doğa güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde Yüksekova’da toplanan 40 doğasever, vadiye ulaştıklarında önce keyifli bir kahvaltı yaptı. Ardından 20 bin yıllık buzulları keşfe çıkan doğaseverler, rengarenk açan çiçeklerle kaplı alanlar ile metrelerce yüksekliğindeki karların erimesiyle oluşan akarsuların muhteşem uyumuna tanık oldu. Türkiye’nin en büyük vadi buzullarından birinin bulunduğu bu eşsiz coğrafyada uzun bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.

"Dört mevsim bir arada yaşanıyor"

Vadinin büyüleyici atmosferinde bol bol fotoğraf çeken doğaseverler, buzulların üzerinde poşetlerle kayarak eğlenceli anlar da yaşadı. Gruba rehberlik eden Güven Gözey, Yüksekova’ya 70 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyü sınırlarında yer alan Cennet-Cehennem Vadisi’nin dört mevsimin bir arada yaşandığını söyledi. Cennet-Cehennem Vadisi’nin ender yerlerden biri olduğunu ifade eden Gözey, "Kahvaltı sonrası doğa yürüyüşü yaparak günün tadını çıkardık. Her hafta olduğu gibi bu hafta da bölge tanıtımını yaptık. Bu güzelliğin karşısında karların üzerinde kayarak ve halay çekerek günümüzü geçirdik. Tüm doğaseverleri buraya bekliyoruz" dedi.

"Bölge tanıtımları devam edecek"

Buzulların bulunduğu bu bölgede dört mevsimin bir arada yaşanmasının önemine vurgu yapan doğasever Murat Pekşen, "40 kişilik grubun isteği üzerine bölgeye geldiklerini ve onlara tüm güzellikleri tanıttık. Bu tanıtmalar devam edecek. Hakkari ve ilçelerinin doğa güzellikleri görülmeye değer, herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.